Студенты СамГУПС получили дополнительные компетенции в сфере высоких технологий и готовы внедрять инновации в работу железных дорог

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Студенты 3-4 курсов Самарского государственного университета путей сообщения прошли стажировку в подразделениях АО «Научно-производственный центр информационных и транспортных систем» (НПЦ ИНФОТРАНС). Будущие железнодорожники участвовали в реализации научно-технических проектов и инноваций на железнодорожном транспорте, изучили процесс создания интеллектуальных продуктов нового поколения, ориентированных на повышение эффективности работы железных дорог.

Как пояснили в НПЦ ИНФОТРАНС, во время стажировки студенты изучали современные технологии в области комплексного анализа и диагностики железнодорожной инфраструктуры. Работали в конструкторском бюро, знакомились с технической документацией.

Напомним, партнерское соглашение о сотрудничестве между СамГУПС и АО «НПЦ ИНФОТРАНС» подписано в 2018 году. НПЦ ИНФОТРАНС - одно из ведущих мировых предприятий по разработке, производству и созданию технологий применения средств диагностики железнодорожной инфраструктуры и информационно-аналитических систем. Инновационная продукция ИНФОТРАНСа применяется на железных дорогах России, СНГ и за рубежом.

В прошлом году на базе СамГУПС открыты авторские классы, в которых ведется дополнительная подготовка студентов-целевиков по двум авторским программам - «Инновационные методы и средства диагностики оценки и контроля состояния объектов и устройств железнодорожного пути» и «Энергоэффективность систем тягового электроснабжения». Для будущих железнодорожников стажировка в НПЦ ИНФОТРАНС - важный этап в получении дополнительных профессиональных компетенций.

Так, по программе «Инновационные методы и средства диагностики оценки и контроля состояния объектов и устройств железнодорожного пути» студенты СамГУПС осваивают свою специальность на современном диагностическом оборудовании непосредственно на предприятии-изготовителе.

Обучение инновационным методам диагностики позволит студентам получить необходимый профессиональный опыт в команде разработчиков. Кроме того, в компании рассматривают перспективу привлечения студентов факультета «Строительство железных дорог и информационные технологии» для участия в разработке новых средств диагностики объектов железнодорожной инфраструктуры.

В подразделениях НПЦ ИНФОТРАНС уже трудится свыше 150 выпускников технических вузов Самарской области, в том числе 18 выпускников СамГУПС.