66 из 112: ровно половина новых подтвержденных случаев ковида приходится на Самару

Большая часть заболевших - это пациенты, которые обращаются за помощью с симптомами простуды Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области за сутки анализы выявили 112 новых пациентов с коронавирусом, 66 из них живут в Самаре. На втором месте по числу заболевших - Тольятти (11 человек), на третьем - Новокуйбышевск (6 человек).

Далее новые случаи заболевания распределились следующим образом: 5 человек в Кинеле, 4 - в Похвистневском, 3 - в Нефтегорском районе, по 2 новых пациента - в Сызрани, Хворостянском и Красноармейском районах и по одному - в Жигулевске, Чапаевске, Кинель-Черкасском, Безенчукском, Богатовском, Большеглушицком, Волжском, Кошкинском, Пестравском, Приволжском и Челно-Вершинском районах.

8 человек из вновь заболевших ранее контактировали с теми, у кого подтвердился COVID-19. В 21 случае пациенты болеют бессимптомно, ковид у них выявили при профилактическом обследовании. Но в большинстве случаев коронавирус по-прежнему находят у тех, кто на первый взгляд болен обычной простудой. За последние сутки в регионе зафиксировано 83 подобных факта.

Всего с начала пандемии COVID-19 в Самарской области подтвердился у 10776 человек, в последние дни ежедневно анализы подтверждают ковид у более чем сотни человек. В связи с этим в Самаре ужесточили меры безопасности: теперь ношение маски в общественном транспорте строго обязательно. Пассажира без маски могут высадить и оштрафовать.

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