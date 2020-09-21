Новый президент Самарской областной федерации футбола рассказал, что намерен развивать в первую очередь

На посту президента областной федерации футбола Максим Симонов сменил Дмитрия Герасимова. Фото: федерация футбола Сызрани.

Новый президент Самарской областной федерации футбола Максим Симонов рассказал, что он планирует развивать в регионе в первую очередь. Как сообщает федерация футбола Сызрани, Симонов обозначил 10 вопросов, на которых хотел бы сконцентрироваться. Среди них увеличение количества взрослых команд, которые участвуют в чемпионате региона (сейчас их около 5-6), организация турнира ветеранов, популяризация женского футбола, развитие футбола для лиц с дополнительными возможностями, строительство площадок для занятий пляжным футболом и популяризация этого вида спорта.

Помимо этого, новый президент федерации заявил, что планирует организовать школьную футбольную лигу, а также развивать детские и юношеские первенства области.

Затронул Максим Симонов и тему кадрового состава. В частности, тренеров и судей.

- Мы постараемся организовать взаимодействие с министерством спорта. Хотелось бы, чтобы все тренеры имели не только диплом об образовании, но и тренерскую лицензию, как минимум категории D. Как следствие, хотелось бы сделать обучающий региональный центр, у нас для этого есть база. При поддержке министерства спорта это можно было бы организовать. Что касается судей, здесь, возможно, не все идеально. Очень низкая оплата плюс психологическое давление, стресс. Нужно поднять престиж работы судей, тогда будет можно поднять вопрос по квалификации. Очень важно, чтобы люди хотели развиваться, был приток молодых специалистов, а также чтобы мы могли делегировать судей в профессиональные лиги, - приводит слова Симонова федерация футбола Сызрани.

Также новый президент федерации в ближайшее время планирует провести инвентаризацию по стадионам и инфраструктуре.