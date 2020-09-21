Жителям региона предлагают рассказать истории своих семей, чтобы создать «Самарскую родословную»

Жителей Самарской области просят вспомнить семейные легенды и предания, чтобы рассказать о них всей губернии

В Самарской области запускают проект, посвященный 170-летию родного края. Для этого жителей региона просят изучить семейные архивы, вспомнить легенды и предания, которые передавались из поколения в поколение, поднять письма и старинные фотографии и, конечно, поделиться всем этим с создателями проекта.

На сайте ГТРК «Самара» появится специальный раздел, куда можно будет «заливать» всю имеющуюся информацию.

- Мы принимаем истории в любом формате, - говорит директор ГТРК «Самара» Елена Крылова. - Они могут быть написаны даже от руки или сняты на видео. Последнее, кстати, для нас предпочтительнее, так как очень хотелось бы все полученное транслировать, включать в наш эфирный поток.

На основе собранных материалов будет создана виртуальная книга «Самарская родословная», рукописные тексты озвучат, а на основании самых интересных историй, за которые проголосует больше всего жителей региона, снимут телевизионные репортажи, которые затем авторы проекта передадут в семейный видеоархив победителей.