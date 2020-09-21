Самарские воспитатели, уволенные за жестокое обращение с детьми, пытаются восстановиться на работе через суд

Сразу после публикации видео надзорные органы начали масштабную проверку
Фото: Александра БУДАЕВА
В Самаре бывшие сотрудницы дома ребенка «Солнышко» пытаются восстановиться на работе через суд.
Женщин уволили после того, как в июле кто-то «слил» в соцсети видео их обращения с подопечными. Одна из них грубо вытряхнула ребенка из коляски на пол беседки - ребенок ударился спиной, но, к счастью, травм не получил. Другая девочка, чье поведение не понравилось сотрудницам учреждения, получила по лбу.
После того, как видео появилось в открытом доступе, в региональном Следственном комитете возбудили уголовное дело по ст. 156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Она предусматривает наказание в виде штрафа до 100 тысяч рублей, обязательные, исправительные или принудительные работы, а также лишение свободы на срок до 3 лет с запретом на определенные виды деятельности.
Расследование пока не завершено, но руководство дома ребенка «Солнышко» уволило сотрудниц, которые так чудовищно проштрафились.
Однако женщины уверены: их права нарушены. «Ведь все же живы», - обосновывают они свое поведение. Они обратились в суд с требованием восстановить их на работе. Первое заседание по этому делу состоится уже завтра. Решать судьбу бывших воспитателей будет Октябрьский районный суд Самары.
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