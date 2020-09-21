В Самаре снимут крышу с дома на Галактионовской, у которого рухнула стена

22 сентября в Самаре приступают к укреплению фасада дома № 153 на ул. Галактионовской. Напомним, здесь 5 сентября обвалилась стена над входом в подвал. К счастью, обошлось без жертв.

Дом представляет собой трехэтажное здание 1900 года постройки, на первом этаже там еще недавно был магазин. Сейчас в доме никто не живет, семьи, которые здесь обитали раньше, расселились кто куда: по знакомым и родственникам, на съемное жилье и так далее.

Городские власти решили дом восстанавливать, как долго это займет, никто не знает. Пока что строители приступают к демонтажу крыши, чтобы позже установить металлические конструкции для укрепления фасада. Потом нависающую над двором стену разберут.

Как рассказали городские власти, разбор проблемных частей дома может занять примерно полторы недели. После этого здание обследуют специалисты: они проведут экспертизу стен, подвала, фундамента и подготовят проектно-сметную документацию. После того, как вся необходимая документация будет готова, власти смогут приступить к выбору подрядчика для реализации проекта - вероятно, это будет уже в конце года.

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