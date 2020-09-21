В Самаре появится мурал с изображением трех героев Великой Отечественной войны

Рисунок уже обретает очертания Фото: Региональный фонд капитального ремонта

В Самаре скоро появится новый мурал: на сей раз на фасаде дома на ул. Урицкого, 28. Его придумали и претворяют в жизнь Роман Лозовой и Иван Мудрик.

Рисунок будет изображать сразу трех известнейших людей: народного артиста СССР Михаила Пуговкина, передовика авиастроения Дмитрия Ворфоломеева и известную летчицу Ольгу Санфирову. Все они - герои Великой Отечественной войны.

Собственно, мурал как раз и посвящен 75-летию со Дня Победы. Его запустили в рамках федерального проекта «Портрет Памяти», его реализует Ассоциация региональных операторов капитального ремонта многоквартирных домов при поддержке Минстроя России.

Проект «Портрет Памяти» предполагает создание муралов с изображением героев на фасадах жилых домов по всей стране. Авторы проекта отдельно подчеркивают, что муралы создают не за счет взносов граждан на капремонт, а на деньги спонсоров.

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