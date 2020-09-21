В Самаре разработали и уже устанавливают устройство для предотвращения падения в колодцы

Фото «РКС-Самара»

В Самаре продолжают работать над безопасностью горожан. Теперь открытые колодцы могут стать менее опасными даже для невнимательных жителей. Все потому что их оборудуют специальными механизмами, которые призваны предотвратить падение человека в открытый колодец.

Компания «РКС-Самара» с грустью замечает, что крышки колодцев часто становятся добычей нечестных на руку горожан. И как итог, прямой путь в бездну земли некоторое время может быть открытым. А это чревато травмами для тех, кто не привык смотреть под ноги или детей, энергию которых сложно контролировать.

- Чтобы предотвратить вероятную трагедию, специалисты «РКС-Самара» разработали механизм, позволяющий человеку, не заметившему отсутствие крышки, не упасть внутрь колодца. Уже установлено 50 таких приспособлений, в планах – до конца года установить ещё 40. Акцент делается на колодцы, расположенные вблизи детских площадок и образовательных учреждений, - добавили в компании.