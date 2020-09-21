Команды БК «Самара» выступили на Кубке России по баскетболу 3х3

Фото: БК "Самара"

18 и 19 сентября в Москве проходили матчи Кубка России по баскетболу 3х3 среди мужских и женских команд.

В мужском турнире за трофей боролись 36 команд, в женском — 18. Баскетбольный клуб «Самара» был представлен в обеих категориях.

Первыми сыграли девушки, в их числе Кристина Чинкина, Олеся Косякова, Маргарита Буланова и Мария Чернова. В стартовом матче они не смогли справиться с москвичками из команды «Красная Пахра». Противостояние закончилось со счетом 12:18. Но в плей-офф наши девушки все же пробились, переиграв еще одних соперниц из Москвы, «Митфуд» - 11:5. Однако в плей-офф все ограничилось матчем на стадии Last 16. Снова подвело противостояние со столичными спортсменками - 13:21 от МБА. Кстати, именно МБА в итоге и стала обладателем Кубка.

Парни - Дмитрий Приходько, Михаил Ермилов, Иван Ребров и Денис Никитин - так же стали вторыми в группе. Они уверено победили команду «Жека Коуч БНП» из Екатеринбурга - 22:10, а вот в овертайме уступили москвичам - «Трех звездочек». Итог встречи - 18:19.

На этапе Last 32 самарцы без особых проблем переиграли новосибирский «Форвард» - 21:13. Нешуточная борьба развернулась в 1/8 финала в игре с питерским «ЦОП-Манибол». Но самарцы вырвали победы - 21:20. В четвертьфинале турнирная сетка вновь свела «Самару» с «Тремя звездочками». И вновь москвичи были сильнее - 14:21. «Звездочки» дошли до финала, где с минимальной разницей уступили землякам из команды «Королев».

В ближайшие время мужская команда «Самары» выступление на третьем этапе Единой лиги Европы 3х3, который запланирован на начало октября и пройдет в Санкт-Петербурге.