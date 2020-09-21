Самара вошла в десятку самых бессонных городов России

Ложитесь спать вовремя Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Появились данные федерального социологического опроса, посвященного бессоннице. В сентябре сотрудники независимого исследовательского агентства Zoom Market узнали, жители каких городов страны плохо спят. Рейтинг сформировали на основании трех вопросов: «Испытываете ли вы проблемы со сном?», «В чем они проявляются?», «Как вы можете объяснить свою проблему со сном?»

Оказалось, что хуже всего спят жители Москвы, Перми и Владивостока. Также на сон пожаловались жители Екатеринбурга, Казани, Омска, Краснодара. На восьмом месте по бессоннице оказались самарцы. А самый крепкий сон оказался у жителей Махачкалы.

- По результатам проведенного исследования проблемы, связанные со сном, испытывают 23% жителей России, причем в Москве 41% жителей страдает бессонницей, а в Махачкале только 7%, - прокомментировал коммерческий директор агентства Андрей Штыров. - 74% респондентов, попавших в выборку и страдающих от бессонницы, испытывают сложности с засыпанием, 12% опрошенных жалуются на нехватку сна, а 6% россиян указали неглубокий и прерывистый сон.

Согласно опросу, чаще всего проблемы со сном вызваны стрессом и внутренними переживаниями - 71% опрошенных, 17% не спят из-за с внешних факторов - шоссе под окнами и беспокойные соседи. Еще 10% объясняют бессонницу неправильным образом жизни и нарушением режима сна, и лишь 2% ссылаются на проблемы со здоровьем.

В опросе участвовали 2640 респондентов.