«Ищем очевидцев»: в Самаре на улице Волгина сбили пешехода

Ищут свидетелей ДТП Фото: принтскрин видео.

Клич о помощи разошелся по социальным сетям. В Самаре ищут свидетелей ДТП на перекрестки улицы Волгина и улицы Партизанская. Там в субботу, 19 сентября на пешеходном переходе сбили мужчину. Все произошло в период с 19.00 до 20.30.

Сейчас родные пострадавшего ищут свидетелей случившего. Уже удалось найти запись с камеры видео наблюдения. На кадках четко видно, как мужчина начинает переходить дорогу. Один автомобиль останавливается, чтобы пропустить пешехода, а вот машины, что ехала во встречном направлении на полной скорости сбивает мужчина. Пострадавший подлетает на несколько метров в воздух и падает на асфальт. Машина притормаживает. На видео не видно номера автомобиля, вероятно, поэтому сейчас идет поиск свидетелей. Сообщение об этом разместила в группе Вконтакте «ДТП 163 Самара» Оксана Юртаева.