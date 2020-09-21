В Тольятти ученики начальной школы сбежали с уроков

Детей нашли Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тольятти трое учеников начальной школы сбежали с уроков. Причем вещи дети оставили в школе и спокойно прошли мимо охранника без верхней одежды. Они покинули стены учебного заведения в промежуток с 13:00 до 13:30 и отправились в неизвестном направлении.

Тетя одного из пропавших подняла тревогу, разместила в социальных сетях посты с просьбой о помощи в поисках.

- Моему племяннику 7 лет. Он ушел из школы №71. В 14 часов учитель сообщила матери о пропаже, - рассказала тетя одного из пропавших Анастасия.

Позже выяснилось, что Дима ушел не один, а вместе с еще одним мальчиком и его сестрой. Весь день ребят искали неравнодушные горожане. Родители написали заявление в полицию.

- Непонятно, почему охрана спокойно выпустила из школы первоклассников без верхней одежды на улицу, - негодовала Анастасия. - Дети ушли в учебное время. В школу и со школы их провожала и встречала бабушка.

К счастью, ребята нашлись. Уже в 21 час появилась информация о том, что все трое найдены и едут в отдел полиции, откуда их смогут забрать родные. Где все это время были школьники, пока не сообщается.