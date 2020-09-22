Стало известно, когда включат отопление в домах жителей Самары

К включению отопления все готово ФОТО: администрация Самары

21 сентября мэр Самары Елена Лапушкина провела совещание, участники которого обсуждали подачу тепла в дома горожан. Как стало известно в ходе заседания, все многоэтажки областной столицы, а их 10250, к зиме готовы.

Гидравлические испытания и работы на теплотрассах выполнены, они не должны вмешаться в ситуацию. Также коммунальщики подготовили к отопительному сезону все 100% объектов социальной сферы: 484 образовательных, 141 культурный и 59 спортивных.

Отопление в дома самарцев должно поступить раньше, чем в прошлом году, но есть нюансы.

- Все зависит от температурного режима, технически все готово к подаче тепла. Безусловно, и с учетом поручения губернатора, и мнения горожан, которые уже обращаются по вопросу запуска отопления, мы сделаем все возможное для того, чтобы тепло в домах людей появилось как можно раньше, - отметила Лапушкина.

Напомним, что ранее на совещании с губернатором Дмитрием Азаровым глава города доложила: со вторника, 22 сентября, тепло начнет поступать в детские сады и больницы, с четверга, 24 сентября, - в школы, со следующего понедельника, 28 сентября, - в жилые дома.