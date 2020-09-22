В Самаре обвиняемый в мошенничестве напал на судью

Нападение произошло в Октябрьском районном суде Фото: Александра БУДАЕВА

В понедельник, 21 сентября, в Октябрьском районном суде Самары произошло ЧП. Там 50-летний мужчина, обвиняемый в мошенничестве, напал на судью, который вел процесс по его делу.

- Подозреваемый зашел в совещательную комнату и применил насилие, не опасное для жизни и здоровья, в отношение судьи. Он ударил его по кисти руки, в связи с осуществлением ею правосудия, - сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.

После этого злоумышленник попытался скрыться, но правоохранители его поймали. По факту угрозы причинения вреда здоровью судьи возбуждено уголовное дело. Сейчас расследование продолжается.