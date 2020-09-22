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Коронавирус Covid-19

Министр здравоохрнения Самарской области рассказал, как защититься от коронавируса

Армен Бенян уверен, что необходимо соблюдать меры личной безопасности
Михаил ГОРЮНОВМихаил ГОРЮНОВ
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Армен Бенян считает, что нужно носить маски

Армен Бенян считает, что нужно носить маски

Фото: принтскрин видео.

В Самарской области продолжают бороться с распространением коронавирусной инфекции. Этот вопрос постоянно обсуждают на совещаниях в кабинетах власти. Во время одного из таких заседаний, министр здравоохранения региона Армен Бенян рассказал, как можно обезопасить себя от Covid-19.

- Я хочу, чтобы все задали себе вопрос: почему они до сих пор не заболели? Я предложу два варианта ответа: либо повезло, либо выполняли те простые меры, которые необходимы, - заявил Бенян.

Под обязательными мерами глава местного минздрава имеет в виду ношение масок и мытье рук. Эти приемы, при условии, что рядом нет инфицированного человека, позволят избежать заболеваемости.

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