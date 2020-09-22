В Самаре объявили конкурс по отбору кандидатур на должность глав районов

Райсоветы сегодня проходят во всех районах города ФОТО: Елена Рыжкова

В областной столице сегодня, 22 сентября, выбирают председателей районных Советов депутатов. Некоторые кандидатуры уже утверждены на своих местах.

- Председателем совета депутатов в Железнодорожном районе стал Николай Скобеев. Также были выбраны председатели профильных комитетов, - рассказали «КП-Самара» в администрации города.

Трое из избранных депутатов в Железнодорожном районе делегированы в состав депутатов городской думы седьмого созыва. Ими стали Михаил Натальчук, Наталья Маркушина и Татьяна Палагина.

В Советском районе председателем назначен Петр Барсуков. В гордуму делегированы - Анна Сараева, Вячеслав Тимошенко, Алина Бакаева, Валерий Барсук и Дмитрий Черкасов.

Отметим, что аналогичные заседания 22 числа состоятся во всех районах Самары. Там же объявляют о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность главы района. Напомним, что ранее они все покинули свои посты.