В Самаре пассажиров без масок будут штрафовать на 30 тысяч рублей и выше

Накануне по автобусам Самары был проведен профилактический рейд ФОТО: Администрация Самары

Из-за распространения коронавирусной инфекции в областной столице ужесточили контроль за соблюдением масочного режима в общественном транспорте. Как сообщают в администрации Самары, тех, кто без средства защиты, будут высаживать, а машина не поедет от остановки, пока все не наденут маски.

Реализовывать такую жесткую программу начали уже с понедельника, 21 сентября. Несколько автобусов из-за недисциплинированных людей выехали позже обычного.

- Транспортное средство прекращает движение и будет стоять до тех пор, пока требования не будут выполнены. Не только у нас, представителей профильного департамента, но и у пассажиров должна быть нетерпимость к нарушителям, - заявил заместитель руководителя департамента транспорта Юрий Тапилин.

Кроме того, теперь пассажирам о правилах поведения снова напоминают по громкой связи.

Рейды по общественному транспорту с проверкой соблюдения масочного режима организуют чиновники, дружинники и, в случае необходимости, полицейские. При конфликтной ситуации стражи порядка вправе составить протокол - по статье 20.6.1 КоАП РФ. Нарушителям грозит штраф в размере от 1 до 30 тысяч рублей. Если человек второй раз попадется - эта сумма может увеличиться до 50 тысяч рублей.

Если промах допущен со стороны персонала, то назначается проведение служебной проверки. Контроль за соблюдением профилактических мероприятий будут вести в ежедневном режиме.