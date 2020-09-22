В Самарской области еще 112 человек заболели коронавирусом. Снова не обошлось без жертв

В стране за сутки больше шести тысяч заболевших Фото: соцсети

22 сентября стало известно, что коронавирусом в Самарской области заболели еще 112 человек. Такое же количество выявили и накануне. Общее число инфицированных в регионе за все время пандемии теперь 10888.

К сожалению, согласно новым статистическим данным, опубликованным на сайте СтопКоронавирус.РФ, не обошлось без жертв. В губернии еще двое пациентов с Covid-19 лишились жизни. Общее количество умерших теперь - 175.

104 жителя Самарской области за минувшие сутки закончили лечение. Всего в регионе победить коронавирус смогли уже 8380 граждан.

Власти напоминают, что расслабляться нельзя. Соблюдайте социальную дистанцию, носите маски и мойте руки!