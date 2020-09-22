Тольяттинский завод получит уникальное оборудование для переработки мусора

Главы компаний "ЭкоВоз" и "ЭКОМАШГРУПП" заключили соглашение о сотрудничестве

В Самарскую область до конца года привезут уникальное оборудование для переработки мусора. Его поставит на тольяттинский завод «ЭкоРесурсПоволжье» компания «ЭКОМАШГРУПП», с которой на днях заключила соответствующее соглашение ГК «ЭкоВоз».

- Оборудование закупается в рамках инвестпрограммы «Совершенствование системы обращения с ТКО на территории Самарской области», рассчитанной до 2024 года. Она не предусматривает бюджетного финансирования, мы инвестируем собственные средства, - рассказал гендиректор ГК «ЭкоВоз», депутат Самарской губернской думы Денис Волков. - В первую партию оборудования, которую завезут до конца 2020 года, войдут новые автоматические и полуавтоматические линии, сепараторы и многое другое.

Стоимость этого оборудования составит 140 млн рублей. Всего же компания в рамках инвестпрограммы планирует вложить в совершенствование процесса переработки мусора более полумиллиарда рублей. А после 2024 года «ЭкоВоз» намерен запустить системы по переработке пищевых и строительных отходов, что позволит облегчить нагрузку на полигоны.

Отметим, что «ЭкоРесурсПоволжье» - одно из первых предприятий региона, где стали сортировать и перерабатывать отходы. Мощность завода, который работает с 2009 года, - около 200 тысяч тонн в год.