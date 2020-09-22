В Самаре неизвестные испортили обновленный сквер на Авроре и тротуар на Мичурина

Невоспитанный автолюбитель испортил сквер на Авроре

Сразу два обновленных участка Самары на днях пострадали от действий неизвестных. Речь идет о сквере на пересечении Авроры и Аэродромной, а также о пешеходной зоне на улице Мичурина.

- На Авроре кто-то покатался по газону. Выглядело все красиво, а теперь не очень. Зачем так делать? Это просто свиньи какие-то! - поделился с корреспондентом «КП-Самара» местный житель Владимир.

На Мичурина тоже теперь предстоит привести тротуар в порядок

На Мичурина хулиганы повалили урны и расковыряли плитку. Восторг такое поведение у тех, кто любит там погулять, также не вызвало.