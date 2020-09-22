В Самаре начал работу федеральный форум «Живые инклюзивные практики»

Форум всегда проходит в дружественной атмосфере Фото: соцсети

22 сентября в Самаре дали старт федеральному форуму «Живые инклюзивные практики». В нем примут участие люди с ограниченными возможностями. С 22 по 24 числа на уникальной онлайн-площадке, работающей в режиме нон-стоп, соберутся активисты в области инклюзии со всей страны.

На мероприятии ведущие эксперты России проведут тренинги, организуют открытые дискуссии и мастер-классы по методикам работы в различных направлениях социальной реабилитации и адаптации людей с инвалидностью.

- Создание равных возможностей для всех людей, вне зависимости от особенностей здоровья, – это наша важнейшая задача. Ее решению уделяется самое серьезное внимание на всех уровнях, - обратился к участникам форума губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. - Я восхищаюсь активистами инклюзивного движения, которые не пасуют перед трудностями и все свои силы отдают заботе о тех, кто нуждается в поддержке.

Организатором проекта выступает межрегиональная молодежная общественная организация «Инклюзивный ресурсный центр». Уже зарегистрировались на форум 756 участников из 53 регионов РФ. Среди экспертов - 50 авторов инклюзивных проектов, которые расскажут много интересного.

- Традиционно основная образовательная программа для всех участников форума «Живые инклюзивные практики» пройдет по пяти направлениям: театр, актив, туризм, медиа, танцы, – рассказал директор форума Алексей Транцев.

С новостями и программой мероприятий можно ознакомиться на официальном сайте форума https://incforum.ru/ и в официальной группе ВКонтакте.