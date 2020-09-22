В Самарской области от коронавируса умерли мужчина и женщина

Коронавирус остается смертельно опасной болезнью Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области, к сожалению, продолжаются случаи заболевания коронавирусом с летальным исходом. Так, 22 сентября стало известно еще о двух жертвах злополучной инфекции.

- Скончался 74-летний мужчина, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой системы, и женщина 68-ми лет с похожими проблемами, а также заболеванием эндокринной системы, - рассказали в оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории региона.

Напомним, что всего за время пандемии в губернии умерли 175 человек. Что же касается последних цифр по заболеваемости, то ежедневно в список инфицированных попадает не менее 100 граждан. Сегодня прибавилось еще 112. Общее количество - 10888.