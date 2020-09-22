Стало известно, где в Самарской области нашли очередных 112 заболевших коронавирусом

Людей предупреждают об опасности коронавируса Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

22 сентября в Самарской области второй день подряд подтвердились 112 случаев заболевания коронавирусом. Как и прежде, больше всего инфицированных выявили в региональном центре.

- В Самаре заболели 59 человек. 11 в Тольятти, 7 в Сызрани, 5 в Новокуйбышевске, 4 в Приволжском районе. По 3 случая зафиксированы в Кинеле, Кинель-Черкасском, Нефтегорском и Похвистневском районах, - рассказывают в оперативном штабе.

По 2 гражданина заболели в Жигулевске, Похвистневе, Красноярском и Челно-Вершинском районах. По 1 - в Октябрьске, Чапаевске, Безенчукском, Кинельском, Сызранском и Хворостянском районах.

8 новый пациентов контактировали с ранее заболевшими. 92 обследованы с диагнозом «внебольничная пневмония, ОРВИ». 12 не имели никаких клинических проявлений.

Сейчас под наблюдением врачей остаются 234 местных жителя. Самарцев предупреждают, что необходимо соблюдать меры безопасности, носить маски и мыть руки.