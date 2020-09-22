Самарцам расскажут, за что отвечают управляющие компании при обслуживании домов и дворов

Леонид Пугачев расскажет о тонкостях работы управляющей компании

Во вторник, 22 сентября, в группе «Комсомольской правды - Самара» в «ВКонтакте» пройдет онлайн-трансляция с директором управляющей компании «Коммунресурс» Леонидом Пугачевым. Темой прямого эфира станет «Наш дом и двор», в ходе которой самарцам расскажут, за что отвечают УК.

Также во время эфира Леонид Пугачев расскажет подробнее о вывозе мусора и обслуживании мусоропроводов; о плюсах и минусах отказа от мусоропроводов; кто отвечает за цветники и газоны перед подъездами; кто должен заниматься опиловкой, вырубкой и высаживанием деревьев во дворе и на улице; как УК работают с поставщиками воды; что должна делать УК за счет коммунальных платежей; что делать, если вы затопили соседей; как УК решает вопрос с жильцами-должниками; как УК экономят деньги жильцов и какие инструменты они используют для обратной связи.

Онлайн-трансляцию с директором УК «Коммунресурс» Леонидом Пугачевым можно будет посмотреть 22 сентября в 19:00.