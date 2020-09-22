В Самарской области погиб пассажир «Хонды», водитель которой не справился с управлением на трассе

Последствия ДТП оказались страшными Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Накануне утром, в понедельник 21 сентября, в Самарской области произошло смертельное ДТП. Трагедия случилась в Кинельском районе на трассе «Урал» - Муханово» примерно в половине седьмого утра.

- 43-летний водитель «Хонды» ехал в направлении села Красный Яр. В пути следования он нарушил правила расположения авто на проезжей части, не справился с рулевым управлением, выехал на обочину, где врезался в дерево и перевернулся, - рассказывают в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Мужчина, управлявший авто, госпитализирован. 46-летний пассажир иномарки от полученных травм скончался. Сейчас сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту происшествия.