В Тольятти при странных обстоятельствах обгорели две иномарки

От "Шкоды" практически ничего не осталось ФОТО: Происшествия Тольятти/Сергей Коростелев Фото: СОЦСЕТИ

Сегодня ночью, 22 сентября, в Тольятти произошло ЧП. Рядом с домом № 14 на улице Гидротехнической сгорел автомобиль «Шкода», а также пострадала от огня «Киа», припаркованная рядом. Местные жители не исключают, что авто подожгли.

- По камерам было видно, что кто-то сидел на заднем сиденье и курил, а потом, перед возгоранием, вышел из «Шкоды». Было движение, как будто из салона забирали нужные вещи, - рассказывает очевидец случившегося Алексей П.

Сейчас причину возгорания устанавливают специалисты. В случае, если пожар был спровоцирован кем-то, разбираться в обстоятельства ЧП предстоит полицейским. Отметим, что в результате случившегося никто не пострадал.