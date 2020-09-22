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В Самаре объяснили появление диагональных «пешеходных» переходов на пересечении Масленникова с Мичурина

По мнению городских властей, подобный метод организации дорожного движения повышает безопасность
Михаил ГОРЮНОВМихаил ГОРЮНОВ
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На разметку горожане обратили внимание сегодня

На разметку горожане обратили внимание сегодня

Фото: Александра БУДАЕВА

Появление на пресечении проспекта Масленникова и улицы Мичурина диагональной пешеходной разметки удивило многих. Впрочем, сделано это для удобства горожан и по согласованию с Госавтоинспекцией.

- Выделенная фаза для движения пешеходов применена для удобства перехода проезжей части и сокращения времени перехода. В этих же целях там установлены дополнительные пешеходные светофоры, - объяснили в администрации Самары.

Как отмечают специалисты, такой метод организации движения исключает пересечение транспортных и пешеходных потоков. Это значительно повышает уровень безопасности граждан.