В Самаре объяснили появление диагональных «пешеходных» переходов на пересечении Масленникова с Мичурина

На разметку горожане обратили внимание сегодня Фото: Александра БУДАЕВА

Появление на пресечении проспекта Масленникова и улицы Мичурина диагональной пешеходной разметки удивило многих. Впрочем, сделано это для удобства горожан и по согласованию с Госавтоинспекцией.

- Выделенная фаза для движения пешеходов применена для удобства перехода проезжей части и сокращения времени перехода. В этих же целях там установлены дополнительные пешеходные светофоры, - объяснили в администрации Самары.

Как отмечают специалисты, такой метод организации движения исключает пересечение транспортных и пешеходных потоков. Это значительно повышает уровень безопасности граждан.