В Самаре объяснили появление диагональных «пешеходных» переходов на пересечении Масленникова с Мичурина

На разметку горожане обратили внимание сегодня
Фото: Александра БУДАЕВА
Появление на пресечении проспекта Масленникова и улицы Мичурина диагональной пешеходной разметки удивило многих. Впрочем, сделано это для удобства горожан и по согласованию с Госавтоинспекцией.
- Выделенная фаза для движения пешеходов применена для удобства перехода проезжей части и сокращения времени перехода. В этих же целях там установлены дополнительные пешеходные светофоры, - объяснили в администрации Самары.
Как отмечают специалисты, такой метод организации движения исключает пересечение транспортных и пешеходных потоков. Это значительно повышает уровень безопасности граждан.