В Самаре водитель автобуса послал пассажира и лишился квартальной премии

Не все водители ведут себя вежливо с пассажирами Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре скандальный случай сегодня, 22 сентября, произошел в маршрутном автобусе № 213. Водитель там вел себя неподобающим образом, сообщил местный житель Николай.

- Он без маски всю дорогу разговаривал громко по телефону, курил за рулем, в автобусе очень грязно. На замечание послал на три буквы, сказал: «На такси катайтесь», - сообщил он в своем твиттере.

На жалобу уже отреагировали чиновники. Скандального сотрудника привлекли к ответственности.

- По информации перевозчика, водитель автобуса 213 маршрута Туманов лишен квартальной премии. Со всем водительским составом проведен дополнительный инструктаж на тему «Культура общения с пассажирами, работа на маршруте только в медицинской маске», - отметили в департаменте транспорта Самары.