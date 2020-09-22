В Самарской области среди школьников наблюдается рост заболеваемости ОРВИ и гриппом

Сделать прививку лучше за 2-3 недели до всплеска заболеваемости Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В региональном управлении Роспотребнадзора подвели итоги недельного наблюдения за случаями ОРВИ и гриппа. Так, с 14 по 20 сентября в губернии зарегистрировано 10021 подобное заболевание. 3000 из них зафиксированы в Самаре.

- Отмечено превышение эпидемического порога в возрастной группе 7-14 лет, а также 15 лет и старше. По результатам лабораторного мониторинга отмечается циркуляция вирусов негриппозной этиологии (парагрипп, аденовирусы), - рассказали специалисты.

Людям лишний раз напоминают, что для своей же безопасности важно пройти вакцинацию. Сейчас подходящее время, ведь прививку лучше сделать за 2-3 недели до начала роста заболеваемости. Он как раз ожидается в эти сроки.