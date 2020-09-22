Появились изображения возможной формы «Крыльев Советов» на сезон 2021/2022

Ребрендинг руководство «КС» отложило до возвращения в Премьер-лигу. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

В сети появились изображения возможной формы «Крыльев Советов» на следующий сезон. Дизайн альтернативного (третьего) комплекта разработала компания Quberten, которая, например, создала новый логотип для ФК «Тамбов» и работает над формами некоторых клубов КХЛ. Техническим партнером числится немецкая компания Puma, с которой «КС» сотрудничают с 2018 года.

Возможно, в одной из этих форм «КС» будут играть в следующем сезоне. Фото: betting.team.

- Изначально был выбран концепт (слева), наполненный градиентом ночного неба наряду с узором стилизованных в виде звезд ромбов. Команда студии Quberten решила сделать форму более заметной и фактурной (посередине). В основном предложенном варианте была использована цветовая гамма с отказом от «родного» синего, благодаря чему контрасты стали заметнее. Одной из особенностей данного решения является прием duotone, заменяющий все цвета на два оттенка, после чего форма становится максимально стильной и трендовой, - сообщает Betting Insider, который и опубликовал концепты форм «КС».

Третий вариант – фейк комплекта, который создали на базе классической формы известной художницы-авангардистки Варвары Степановой. При этом узор в форме ромба отсылает к эмблеме «Крыльев Советов».

Квазар и надпись ad astra, скорее всего, отсылающие к связи Самары и космоса. Фото: betting.team.

Интересная деталь комплектов формы – изображение одного из самых ярких астрономических объектов квазара и надписи на латыни – ad astra, что переводится как «к звездам».

Сообщается, что руководство самарского клуба отложило ребрендинг до возвращения в РПЛ, которое планируется в следующем году.