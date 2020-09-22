В Самаре на Ново-Садовой закроют движение для 4 трамваев

Ограничения затронут ночное время Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре объявили о временном ограничении движения для нескольких трамваев. Связано это с проведением работ по капитальному ремонту путей на улице Ново-Садовой.

- На участке от улицы Ново-Вокзальной до проспекта Кирова в обоих направлениях будет закрыто движение трамвайных маршрутов №№ 5, 7, 22, 24, - сообщили в департаменте транспорта областной столицы.

Добавим, что закрыто движение будет ежедневно до 25 сентября. Но пассажирам не нужно слишком отчаиваться. Указанный общественный транспорт не будет ходить фактически в ночное время - с 22:00 до 5 утра.