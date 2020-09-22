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В Самаре решили пересмотреть мусорный тариф

Не исключено, что в следующем году горожанам за вывоз бытовых отходов придется платить больше
Михаил ГОРЮНОВМихаил ГОРЮНОВ
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Возможно, за вывоз мусора придется платить больше

Возможно, за вывоз мусора придется платить больше

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре решили пересмотреть единый предельный тариф на услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами. Напомним, предоставляет ее сейчас ООО «ЭкоСтройРесурс».

- По результатам пересмотра в 2020 году тариф не изменится и составит 598,16 руб./м3 (с учетом НДС). В проекте приказа на 2021 и 2022 годы указаны плановые тарифы, - сообщили в департаменте ценового и тарифного регулирования региона.

Как говорят специалисты, так называемый мусорный тариф на 2021 и 2022 годы будет скорректирован до 20 декабря. Цифры зависят от результатов его деятельности. Чиновники отмечают, что пересмотр производится в соответствии с действующими законами.