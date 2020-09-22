В Самаре решили пересмотреть мусорный тариф

Возможно, за вывоз мусора придется платить больше Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре решили пересмотреть единый предельный тариф на услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами. Напомним, предоставляет ее сейчас ООО «ЭкоСтройРесурс».

- По результатам пересмотра в 2020 году тариф не изменится и составит 598,16 руб./м3 (с учетом НДС). В проекте приказа на 2021 и 2022 годы указаны плановые тарифы, - сообщили в департаменте ценового и тарифного регулирования региона.

Как говорят специалисты, так называемый мусорный тариф на 2021 и 2022 годы будет скорректирован до 20 декабря. Цифры зависят от результатов его деятельности. Чиновники отмечают, что пересмотр производится в соответствии с действующими законами.