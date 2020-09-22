4 игрока «Крыльев Советов» не тренировались в общей группе перед матчем с брянским «Динамо»

"Крылья" подходят к матчу в хорошем настроении Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Футболисты «Крыльев Советов» завершают подготовку к матчу 11-го тура ОЛИМП-ФНЛ. Напомним, что завтра, 23 сентября, в гости к волжанам на «Самара Арену» приедет «Динамо-Брянск». Сегодня же игроки «КС» тренировались на клубной базе.

- В тренировках принимают участие все игроки, за исключением Максима Канунникова, Дмитрия Комбарова, Максима Карпова и Сафы Хади, которые занимаются по индивидуальной программе, - отмечают в пресс-службе «Крыльев».

В поединке с «Динамо» сможет выйти на поле Владислав Сарвели. С «Иртышом» он не играл из-за перебора желтых карточек.

Начало матча в 19:00 по местному времени. «КП-Самара» будет следить за ходом встречи.