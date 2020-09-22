Житель Тольятти простил мужчину, который расстрелял его возле ночного клуба

Преступление было совершено в марте 2020 года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тольятти вынесли приговор 30-летнему местному жителю, которого обвиняли в причинении другому человеку легкого вреда здоровью. Обвинение в суде поддержала прокуратура Центрального района города.

- Примерно в 5 утра в марте 2020 года в ходе конфликта у ночного клуба с ранее незнакомым мужчиной он не менее 5 раз выстрелил в него из травматического пистолета, - рассказывают в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

Подсудимый признал вину и раскаялся в содеянном. Потерпевшему он уже возместил моральный ущерб в размере 100 тысяч рублей.

Служители Фемиды, выслушав мнения всех участников процесса, вынесли постановление о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон. Суд также потребовал взыскать с обвиняемого 25,5 тысяч рублей в пользу территориального Фонда обязательного медицинского страхования области. Там пострадавшего лечили около трех недель.