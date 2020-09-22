"Академия имени Коноплева" не сыграет с "Уралом" из-за коронавируса в команде

Сомнительные результаты тестирования получили четыре представителя клуба

Матч молодежного первенства между командами "Урал" и "Академия имени Коноплева" не состоится. Об этом сообщает официальный сайт РПЛ. Стало известно, что у четверых представителей тольяттинской молодежной команды диагностирован сомнительный результат при тестировании на коронавирус.

- Клуб уведомил лигу, что направил обращение в Роспотребнадзор и будет ожидать результаты расследования и вынесения постановления, - отметили представители РПЛ.

Матч должен был состояться 23 сентября. Пока непонятно, на самом ли деле заболели футболисты или другие представители клуба.Все результаты тестирования будут перепроверять. После этого будет принято решение о судьбе дальнейших матчей.