В Самаре дали тепло в детские сады и больницы

В Самаре начали давать тепло в детсады Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самаре уже дали отопление в 56 детских садов и 26 медицинских учреждений.Важные социальные объекты решили подключить пораньше. чтобы маленькие дети и больные люди не мучились. При этом замглавы города Владимир Василенко особенно подчеркнул, что еще ни одного дня среднесуточная температура не спускалась до +8 градусов.

- Однако отмечается рост заболевших ОРВИ, и, естественно люди, которые находятся в лечебных заведения, в детских садах чувствуют себя не комфортно. Поэтому было направлено предложение ресурсоснабжающим организациям о начале отопительного сезона именно для этих объектов социальной сферы, - уточнил стоящие перед городом задачи Владимир Василенко.

Остальным же отопление дадут тогда, когда положено по закону - как только среднесуточная температура в течение пяти дней будет около +8 градусов. Предполагается, что это произойдет к 28 сентября.

Все дома Самары готовы к приему отопления - 10250 многоквартирных домов получили паспорта готовности. На 110 котельных и тепловом пункте проведены планово-предупредительные работы.В этом году были обновлены 22 участка теплотрасс.

Жителей просят подожать отопления еще немного и просят учесть, что сразу подать тепло во все дома одновременно невозможно. Теплоноситель заливают в системы и он поочередно поступает в дома. Работы будут вестись, пока тепло не станет в каждом доме.