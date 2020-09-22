Из Самары в Уфу снова полетят самолеты Utair

Из Самары можно будет долететь в Уфу

Авиакомпания Utair сообщает о возобновлении рейсов из Самары в Уфу и обратном направлении. Самолеты будут летать между городами дважды в неделю по вторникам и субботам. Ранее рейсы приостанавливали из-за коронавируса: спрос упал и компания зафиксировала издержки. Теперь спрос на данное направление снова оживает.

В пути самолет ATR-72 проводит час и пятнадцать минут. Из Самары рейс отправляется в 13.50, обратно из Уфы в 17.00. Как отмечают в пресс-службе авиакомпании, этот прямой рейс свяжет крупные города ПФО и позволит тем, кто летает в командировки, скорее добираться до места назначения.

Рейсы будут возобновлены с 3 октября, билеты уже поступили в продажу на сайте авиакомпании.