Дмитрий Азаров обсудил с главой Минфина РФ достижения Самарской области по снижению госдолга

Губернатор встретился в Москве с Антоном Силуановым / Фото: правительство Самарской области

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров во вторник, 22 сентября, встретился в Москве с министром финансов РФ Антоном Силуановым. Они обсудили достижения региона в работе по снижению госдолга, выполнение нацпроектов и других проектов, реализуемых в губернии.

Так, благодаря планомерной работе губернатора и грамотной финансовой политике регион с каждым годом добивается все более высоких результатов, которые раз за разом отмечает федеральный центр. К примеру, Самарская область уже доказала, что она может качественно и в срок выполнить работы по самым масштабным проектам. Это позволило региону добиться привлечения федеральных 1,5 млрд рублей на второй этап строительства Самарского (Фрунзенского) моста.

Что касается госдолга региона, то он в последнее время тоже заметно снижается. Еще в 2016 году он составлял 67,4 млрд рублей, в 2020-м же эта сумма уменьшилась до 49,3 млрд рублей. По результатам оценки за 2019 год Минфин России присвоил Самарской области I степень качества управления региональными финансами.

На встрече с главой Министерства финансов РФ Дмитрий Азаров поблагодарил его за высокую оценку работы команды региона, а также выразил убежденность в дальнейшем сотрудничестве при выполнении крупных проектов в Самарской области.