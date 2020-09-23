ЦСК ВВС в овертайме одолел «Горняк»

Самарцы дома победили "Горняк" / Фото: ХК ЦСК ВВС

Во вторник, 22 сентября, в Ледовом дворце «Кристалл» в Самаре прошел матч очередного тура ВХЛ — Кубок Шелкового пути. Встречались местный ЦСК ВВС и «Горняк» из города Учалы. Борьба вышла напряженной, победителя удалось выявить только в овертайме.

В первом периоде гости дважды поразили ворота самарцев, те смогли ответить только один раз. Сравнять счет «летчикам» удалось только в третьем периоде. Игра перешла в овертайм, и здесь удача улыбнулась самарцам. В итоге — 3:2 в пользу ЦСК ВВС.

- Соперник у нас был сильный, организованный. Ребята бились. Да, на фоне этой молодой команды мы в физическом плане выглядели не первым номером, но ребята выдержали, заработали на себе удаления. Все это говорит о хорошей, о правильной нашей работе. Опять-таки сработало большинство, - прокомментировал итоги матча главный тренер ЦСК ВВС Павел Десятков.