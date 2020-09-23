Подшипниковый завод №9 в Самаре выставили на торги

Предприятие по решению арбитражного суда было признано банкротом в 2018 году. Фото: Яндекс. Карты

19 октября должен состояться аукцион по купле-продажи земли под бывшим самарским подшипниковым заводом №9, который был признан банкротом в 2018 году. Речь идет об большом участке недалеко от Кировского вещевого рынка и нежилом помещении на этой же территории.

Начальная цена лота, как сообщает "АиФ Самара" - 145 млн рублей. Если в течение трех дней не найдется покупателя, который подаст заявку и будет завладеть этими землями за указанную стоимость, ее снизят до 120 млн рублей. Если желающих будет несколько, то выбирать будут самую большую сумму.

По данным "Коммерсанта", в покупке может быть заинтересован известный самарский олигарх, живущий в Дубае и бенефициар ГК "Самарский деловой мир" Алексей Шаповалов. Однако официальных данных о предполагаемых кандидатах в землевладельцы пока нигде не было опубликовано.