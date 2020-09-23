Отопление в Самаре 2020, последние новости на 23 сентября: тепло дали в 43% соцобъектов

Горожанам тепла дома в ближайшие дни ждать не стоит Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарские власти рассказали, как идет в городе начало отопительного сезона. Официально он начался вчера, в первую очередь глава Самары Елена Лапушкина поучила дать тепло туда, где оно нужнее.

На сегодняшний вечер тепло пришло в 154 зданий, которые относятся к соцобъектам: в 104 детских сада, 46 больниц и поликлиник, а также в 4 дома ребенка и малютки, - это 43% от общего количества.

Напомним, ранее на встрече с главой региона обсуждалось, как важно дать тепло в дома замерзающих жителей Самарской области как можно раньше. Однако окончательное слово по срокам включения отопления остается за главами муниципалитетов, потому что кое-где теплосистемы или отдельные дома к отопительном сезону могут быть просто не готовы.

Так в Тольятти спешно доделывают капремонт в отдельных жилых домах - их подключать собираются с 1 октября, пока что тепло также дают в сады, школы, вузы и больницы.

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За подключение к теплу жилых домов и соцобъектов отвечают муниципальные власти, именно они будут решать, когда в дома придет тепло (подробности)