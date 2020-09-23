Реставрацию бывшего ресторана "Аквариум" в Самаре могут не завершить в срок

При реконструкции были уничтожены пять барельефов на фасаде здания Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

Реставрация здания бывшего ресторана "Аквариум" в Самаре может закончиться полным крахом: сроки сдачи объекта близко, а он еще не готов. Работы должны были завершить к 25 сентября, а здание ввести в эксплуатацию уже в октябре. Но теперь это под большим вопросом. Более того, проверка Счетной палаты Самарской области выявила множество нарушений.

Напомним, здание восстанавливают, чтобы передать его Самарскому театру кукол. Деньги - 189 млн рублей - выделаны в рамках нацпроекта "Культура", передали их Управлению капительного строительства. А там, по данным региональной Счетной палаты, с ними обошлись достаточно вольно: оплатили фактически невыполненные работы, не начислили подрядчику штрафы и пени за нарушение сроков реставрации, закупили товаров на "кругленькую" сумму, которые фактически не используются.

Но самое заметное во всех смыслах нарушение - это уничтожение декора, который был на фасаде старинного здания: пять барельефов утрачены. Можно ли их как-то восстановить, пока не известно.

Сотрудники Счетной палаты направили перечень выявленных нарушений в Управление капитального строительства, где должны предпринять меры, чтобы все исправить. Также информационное письмо с выводами проверяющих направят в министерство строительства, Самарскую губернскую думу и главе региона.

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