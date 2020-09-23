"АвтоВАЗ" обеспечили госзаказами до конца года

Губернатор Самарской области посетил с рабочим визитом Тольятти Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

"АвтоВАЗ" обеспечили государственными и корпоративными заказами до конца года. На заводе в сентябре даже пришлось ввести рабочие субботы, чтобы успеть собрать и поставить по одному из контрактов 16 тысяч автомобилей. Кто станет их счастливым обладателем, пока не сообщается.

Меры по поддержке предприятия в период пандемии коронавируса сегодня на личной встрече обсудили губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, гендиректор и председатель правления Renault Лука де Мео, а также президент АвтоВАЗа Ив Каракатзанис.

За 8 месяцев 2020 года в России продажи новых автомобилей по сравнению с прошлым годом "упали" на 17%. Однако все равно с начала года продано уже 880 тысяч машин, 192 тысячи из них - под брендом LADA.

Благодаря программам льготного кредитования и прочим особым условиям для будущих автовладельцев в июле на внутреннем рынке зафиксировали рост продаж на 6,8% по сравнению с тем же месяцем прошлого года.

В регионе намерены продолжать делать все возможное для помощи отечественному автопрому. Это в интересах не только властей и коммерсантов, но и жителей Самарской области и Тольятти - с начала года на АвтоВАЗе создано уже 395 рабочих мест.