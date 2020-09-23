Самарцам предлагают отправиться в Жигулёвскую кругосветку на поезде

В Богатыркой слободе строят Варяжскую ладью "Великий князь Рюрик" Фото: Евгений КОТМЫШЕВ

В честь Всемирного Дня туризма 26 сентября в Самарской области запускают Жигулевскую кругосветку на поезде.

Поезд отправляется в 8.30 с железнодорожного вокзала. Поезд поедет по маршруту Самара - Жигулевск - Самара. Доступны 4 вида вагонов: туристический на 80 мест, мягкий на 70 мест, комфорт на 66 мест и бизнес на 36 мест. Стоимость билетов от 990 рублей с человека.

Туристам предложат 5 разных маршрутов по Самарской луке, на гору Отважная, в музей "Самарская Лука" с посещением приюта для диких животных "Дом Айболита" и горы Отважной, на Молодецкий курган с подъёмом на Девью гору, в духовно-культурный комплекс "Богатырская слобода" и в город Жигулевск с обзорной экскурсией с музеем "Самарская Лука" и горой Отважная.

Предусмотрен также отдельный тариф для тех, кто не хочет участвовать ни в одной из программ. Подробности можно уточнить на сайте, в соцсетях или по телефону +7 (846) 337-08-88.