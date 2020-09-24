Коллекторы требовали у самарчанки вернуть чужой долг

Всего же за восемь месяцев этого года приставы приняли 539 обращений от граждан, на которых давили коллекторы. Фото: Управление ФССП России по Самарской области.

В Самаре коллекторов наказали за навязчивость. Сотрудники компании названивали женщине и требовали вернуть долг. Вот только самарчанка деньги у организации не занимала. Долг был у ее сына.

- Несмотря на то, что жительница Самары не была должником, а являлась «третьим лицом», работники организации по взысканию задолженности на нее оказывали психологическое давление. За помощью женщина обратилась в Управление ФССП России по Самарской области. В отношении компании составили протокол. По результатам рассмотрения дела об административном правонарушении суд вынес постановление о назначении наказания в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе Управления ФССП России по региону.

Всего же за восемь месяцев этого года приставы приняли 539 обращений от граждан, на которых давили коллекторы. На должностных лиц составили 50 протоколов. Суд рассмотрел 33 дела и назначил штрафов на общую сумму больше миллиона рублей.