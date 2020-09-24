Наставник «Крыльев Советов» Игорь Осинькин рассказал о травме Чернова

Никита Чернов в первом тайме матча против «Динамо-Брянск» получил по ногам. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал травму центрального защитника Никиты Чернова, которую тот получил в матче с брянским «Динамо».

- У него очень большая гематома, соперник сильно ударил в голень, можно сказать, проткнул, очень большая опухоль. Сможет ли он играть в следующей игре, я не знаю. Будем смотреть на динамику, как она пойдет, как будет заживать рана и гематома. Надеюсь, все будет хорошо, - приводит слова наставника самарцев пресс-служба клуба.

Напомним, «Крылья» разгромили брянское «Динамо» 7:0. Чернов получил травму в первом тайме встречи и был заменен.

Следующий поединок «КС» проведут в Нижнекамске против местного «Нефтехимика». Игра пройдет в воскресенье, 27 сентября.