В Тольятти из-за подозрений на вирус на карантин закрыли монастырь

При этом отмечают, что божественная литургия в монастыре будет служиться ежедневно. Фото: vk.com/monastir.tolyatti.

В Тольятти на карантин закрыли Свято-Воскресенский мужской монастырь. Все из-за подозрений на вирусное заболевание у монахов. Что именно за заболевание, в монастыре не уточняют.

- По благословению Преосвященного Нестора, епископа Тольяттинского и Жигулевского, Воскресенский мужской монастырь Тольятти закрыт для посещения прихожан и паломников до особого распоряжения в связи с противоэпидемическими мероприятиями и появившимися случаями заболевания насельников с подозрением на вирусный характер болезни, - говорится в сообщении монастыря.

При этом отмечают, что божественная литургия в монастыре будет служиться ежедневно. Записки о здравии и упокоении можно подать через интернет.