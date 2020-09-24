Еще 110 человек заразились коронавирусом в Самарской области

Общее число заболевших коронавирусом в Самарской области перешагнуло отметку в 11 тысяч. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Появились данные о заболевших коронавирусом в Самарской области на 24 сентября. За прошедшие сутки COVID-19 обнаружили у 110 человек. Это 12-й показатель по стране, сообщает сайт стопкоронавирус.рф.

- Всего в России за сутки выявили 6 595 заболевших. Больше всего в Москве (1 050), Санкт-Петербурге (215) и Московской области (205), - говорится в сообщении.

Таким образом, общее число заболевших коронавирусом в Самарской области перешагнуло отметку в 11 тысяч. Заразившихся в регионе по состоянию на 24 сентября – 11 109.

К сожалению, еще один пациент с COVID-19 в Самарской области скончался. Это 178 жертва коронавируса в регионе.