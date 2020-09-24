Стали известны даты и участники баскетбольного Кубка Приматова в Самаре

В турнире примут участие «Самара», «Уралмаш», «Купол-Родники» и Темп-Сумз-УГМК.

В Самаре в «МТЛ Арене» с 27 по 29 сентября пройдет традиционный баскетбольный турнир Кубок памяти Г.А. Приматова, который предваряет старт сезона в Суперлиге. В этом году за победу будут бороться четыре команды – «Самара», «Уралмаш», Темп-Сумз-УГМК и «Купол-Родники».

- Часть мест в «МТЛ Арене» (50% от общей вместимости зала) будет закрыта. Все желающие попасть на матчи должны оставить в нашей группе Вконтакте (в «Сообщения») заявку с указанием даты, когда именно вы планируете прийти на матчи, вашими именем-фамилией и количеством нужных вам билетов (не более четырех в одни руки). Например: «27 сентября, Иван Иванов, 3», - отметили в пресс-службе БК «Самара».

Выдавать билеты будут за час до начала первого матча игрового дня в кассовом зале «МТЛ Арены». С собой у болельщиков должны быть маски и перчатки. Фанатов, у которых будет температура, в «МТЛ Арену» не пустят.