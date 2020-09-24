В Тольятти дума выступила против выделения областных денег на зарплаты управляющим микрорайонами

Денис Волков не поддержал позицию депутатов городской думы

Дума Тольятти не согласовала выделение средств из областного бюджета на зарплату управляющим микрорайонами. Против этой инициативы выступило большинство депутатов, преимущественно это были представители партии КПРФ. Ситуацию прокомментировал депутат Самарской губернской думы Денис Волков.

– В Тольятти очень сильный институт управляющих микрорайонами, к которому никогда не было претензий. Управляющие микрорайонами отлично знают город, его проблемы. Они – очень важное звено в работе депутатов и сотрудников администраций разных уровней с горожанами. И нет никаких оснований отказывать им в выплате заработной платы. Отказ гордумы Тольятти в поддержке управляющих микрорайонами – это война против обычных людей, – считает Денис Волков.

По словам депутата, деньги на зарплаты управляющим микрорайонами планировалось выделить не из городской, а из областной казны. Поэтому перенаправить эти средства на другие нужды города не получится. Также Денис Волков отметил, что подобная позиция гордумы, которая изначально согласовала создание МКУ, к которому относятся управляющие микрорайонами, может повлечь проверки со стороны надзорных органов.